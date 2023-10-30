Антон Астапкович и Андрей Лопатин – в символической пятерке тура Лиги ВТБ

«Все еще делаю это». Леброн дебютировал в НБА 29 октября 2003 года в Сакраменто. Спустя ровно 20 лет он снова сыграл против «Кингз» на выезде

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«Ростов» — «Локомотив»: стартовые составы на матч 13-го тура РПЛВ матче 13-го тура Российской Премьер-Лиги встретятся «Ростов» и московский «Локомотив». Прочитайте больше ⮕

«Реал» объявил стартовый состав на матч с «Барселоной»В матче 11-го тура испанской Ла Лиги встретятся «Барселона» и мадридский «Реал». Прочитайте больше ⮕

«Барселона» — «Реал» Мадрид: стартовые составы команд на матч 11-го тура ПримерыВ матче 11-го тура испанской Ла Лиги встретятся «Барселона» и мадридский «Реал». Прочитайте больше ⮕

«Крылья Советов» — «Оренбург»: Гарре открыл счётВ эти минуты проходит матч 13-го тура Российской Премьер-Лиги между «Крыльями Советов» и «Оренбургом». Прочитайте больше ⮕

«Барселона» — «Реал» Мадрид: Гюндоган открыл счёт в «эль класико»Сегодня, 28 октября, в матче 11-го тура испанской Ла Лиги встречаются «Барселона» и мадридский «Реал». Прочитайте больше ⮕

«Крылья Советов» — «Оренбург»: Перес сравнял счётВ эти минуты проходит матч 13-го тура Российской Премьер-Лиги между «Крыльями Советов» и «Оренбургом». Прочитайте больше ⮕