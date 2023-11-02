HEAD TOPICS

АнтиФейк. Выпуск от 02.11.2023

Первый канал Новости

Как 27 тысяч пиарщиков Пентагона переписывают мировую историю? Эксклюзив от немецкого журналиста Патрика Бааба, за который на него устроили охоту.

Новости Источник

Первый канал Новости

А также – тайные схемы поставок оружия на Украину и удивительные факты биографии Колумба, озвученные украинскими историками, против подлинных документальных свидетельств.

А также – тайные схемы поставок оружия на Украину и удивительные факты биографии Колумба, озвученные украинскими историками, против подлинных документальных свидетельств.

Россия Последние новости

Прочитайте больше:Первый канал Новости »

АнтиФейк. Выпуск от 01.11.2023Новое разоблачение от пранкеров Вована и Лексуса. Премьер-министр Италии Джорджа Мелони в беседе с пранк-журналистами рассказала, зачем Италия выгораживает украинских нацистов, с какой тайной целью итальянское правительство продолжает помогать Украине, в победу которой не верит, и из-за кого Италия оказалась на грани гуманитарного кризиса. Прочитайте больше ⮕

АнтиФейк. Выпуск от 31.10.2023Зачем украинцев снова убеждают, что у России якобы закончились боеприпасы? Кто не смог увидеть парки в России, зато разглядел их в Южной Корее? Какую победу Александра Македонского приписали Киеву? И как боевой кот Бармалей помогает нашим... Прочитайте больше ⮕

Жить здорово! Выпуск от 01.11.2023В выпуске: медицинский гороскоп на ноябрь; веганская еда; тромбоз глубоких вен; аромасвечи. Прочитайте больше ⮕

Жить здорово! Выпуск от 31.10.2023В выпуске: вакцина от слабоумия; бананы; стекловидное тело; притягиваются ли противоположности. Прочитайте больше ⮕

Место встречи / Выпуски программы / Выпуск от 31 октября 2023 года / Передачи НТВПсихическая атака: украинские фейкометы пытаются раскачать российское общество. Какие новые цели наметили киевские провокаторы? Байки из склепа: ЦИПсО вновь тиражирует легенду о злых русских орках. Почему на Западе до сих пор верят в эти сказки? Битва держав: США обвиняют РФ в колониальной политике. Прочитайте больше ⮕

Место встречи / Выпуски программы / Выпуск от 1 ноября 2023 года / Передачи НТВДети гибнут под израильскими обстрелами Газы, а боевики ХАМАС в упор стреляют по мирным израильтянам. Откуда в этой ближневосточной бойне столько жестокости? Обратный отсчет: против Израиля открылся второй фронт в Йемене, Америка перебрасывает солдат, а Пекин корабли. Прочитайте больше ⮕