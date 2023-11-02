АнтиФейк. Выпуск от 02.11.2023

А также – тайные схемы поставок оружия на Украину и удивительные факты биографии Колумба, озвученные украинскими историками, против подлинных документальных свидетельств.

А также – тайные схемы поставок оружия на Украину и удивительные факты биографии Колумба, озвученные украинскими историками, против подлинных документальных свидетельств.

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АнтиФейк. Выпуск от 01.11.2023Новое разоблачение от пранкеров Вована и Лексуса. Премьер-министр Италии Джорджа Мелони в беседе с пранк-журналистами рассказала, зачем Италия выгораживает украинских нацистов, с какой тайной целью итальянское правительство продолжает помогать Украине, в победу которой не верит, и из-за кого Италия оказалась на грани гуманитарного кризиса. Прочитайте больше ⮕

АнтиФейк. Выпуск от 31.10.2023Зачем украинцев снова убеждают, что у России якобы закончились боеприпасы? Кто не смог увидеть парки в России, зато разглядел их в Южной Корее? Какую победу Александра Македонского приписали Киеву? И как боевой кот Бармалей помогает нашим... Прочитайте больше ⮕

Жить здорово! Выпуск от 01.11.2023В выпуске: медицинский гороскоп на ноябрь; веганская еда; тромбоз глубоких вен; аромасвечи. Прочитайте больше ⮕

Жить здорово! Выпуск от 31.10.2023В выпуске: вакцина от слабоумия; бананы; стекловидное тело; притягиваются ли противоположности. Прочитайте больше ⮕

Место встречи / Выпуски программы / Выпуск от 31 октября 2023 года / Передачи НТВПсихическая атака: украинские фейкометы пытаются раскачать российское общество. Какие новые цели наметили киевские провокаторы? Байки из склепа: ЦИПсО вновь тиражирует легенду о злых русских орках. Почему на Западе до сих пор верят в эти сказки? Битва держав: США обвиняют РФ в колониальной политике. Прочитайте больше ⮕

Место встречи / Выпуски программы / Выпуск от 1 ноября 2023 года / Передачи НТВДети гибнут под израильскими обстрелами Газы, а боевики ХАМАС в упор стреляют по мирным израильтянам. Откуда в этой ближневосточной бойне столько жестокости? Обратный отсчет: против Израиля открылся второй фронт в Йемене, Америка перебрасывает солдат, а Пекин корабли. Прочитайте больше ⮕