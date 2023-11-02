Аномалии внутри Земли оказались остатками другой планеты

Международная группа ученых обнаружила, что массивные аномалии в недрах Земли являются остатками столкновения, произошедшего около 4,5 миллиарда лет назад и приведшего к образованию Луны. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале Nature. Предполагается, что примерно 4,5 миллиарда лет назад произошло столкновение Земли и другой планеты размером с Марс, который был назван Тейей.

В новой работе был использован метод вычислительной гидродинамики Meshless Finite Mass (MFM), который моделирует турбулентность и смешивание материалов. Результаты продемонстрировали, что на ранней Земле после удара наблюдалось расслоение мантии, причем верхняя и нижняя мантии имели разный состав и свойства.

Россия Последние новости Прочитайте больше: lentaruofficial »

Таинственные сгустки близ ядра Земли связали со столкновением с другой планетойСогласно новому исследованию, сгустки вблизи ядра Земли являются остатками столкновения с другой планетой. Исследование предполагает, что столкновение расплавило большую часть обеих планет и привело к образованию Луны. Прочитайте больше ⮕

В Госдуме выступили за учреждение в России Дня участника СВОДепутат Виталий Милонов считает, что праздник будет способствовать патриотическому воспитанию внутри страны. Прочитайте больше ⮕

Китай вывел на орбиту спутник дистанционного зондирования ЗемлиКитай вывел на орбиту спутник дистанционного зондирования Земли Прочитайте больше ⮕

ВВС США уничтожили МБР Minuteman III во время испытательного запускаИспытательный пуск американской межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III завершился неудачей. Американские военные безопасным образом подорвали ее в воздухе из-за аномалии. Прочитайте больше ⮕

США подорвали в небе баллистическую ракету Minuteman III из-за «аномалии»Американские военные подорвали в полёте над водами Тихого океана свою межконтинентальную баллистическую ракету Minuteman III из-за «аномалии»... Прочитайте больше ⮕

Брат убитой в Израиле Шани Лук отказался мстить за сестру7 октября боевики ХАМАС с воздуха и с земли атаковали Израиль Прочитайте больше ⮕