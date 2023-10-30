Анонсировано большое совещание Путина по событиям в Махачкале

Президент России Владимир Путин вечером 30 октября проведет большое совещание, на котором обсудит произошедшие в Махачкале события. Мероприятие анонсировал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Его слова приводит ТАСС.

Встреча пройдет в очном формате, уточнил пресс-секретарь главы государства. Песков сообщил также, что Путин со вчерашнего дня получает доклады от ФСБ, Росгвардии и руководства Дагестана о ситуации в аэропорту Махачкалы. Вечером 29 октября сотни дагестанцев ворвались в аэропорт Махачкалы в поисках евреев.

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