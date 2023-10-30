Анонсировано большое совещание президента

"Президент планирует сегодня около 19:00 по Москве провести большое представительное совещание и обсудить на нем попытки Запада использовать

"Президент планирует сегодня около 19:00 по Москве провести большое представительное совещание и обсудить на нем попытки Запада использовать

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Песков анонсировал совещание у Путина по событиям в Махачкале и на КавказеДмитрий Песков анонсировал большое совещание с участием президента по следам событий на Северном Кавказе, где жители нескольких республик выступили против поддерживающих Израиль Прочитайте больше ⮕

Путин напомнил о советах опытного Черномырдина молодому КириенкоВладимир Путин на уходящей неделе провел большое совещание с правительством. Среди прочего обсуждался старт отопительного сезона. Прочитайте больше ⮕

Кремль анонсировал большое совещание Путина по событиям в МахачкалеПрезидент России обсудит инцидент в Дагестане с первыми лицами государства. Прочитайте больше ⮕

«Люди скучают по патриотизму». Будущая чемпионка UFC — про Шамана и скандал с болезньюБольшое интервью с Викторией Дудаковой. Прочитайте больше ⮕

«Люди скучают по патриотизму». Виктория Дудакова — о песне Шамана и скандале с болезньюБольшое интервью с восходящей звездой UFC из России. Прочитайте больше ⮕

Фрэнк Уоррен: «Где умники, которые говорили, что это постановка? Фьюри выиграл в три раунда, но Нганну заработал уважение»«Фрэнсис Нганну заработал большое уважение. Прочитайте больше ⮕