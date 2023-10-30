Анна Щербакова поздравила Булычеву и штаб Тутберидзе с Днем тренера

Усова поздравила Ангелопола с 20-летием: «Оставайся таким же честным, искренним и добрым. Через все трудности мы пройдем вместе, несмотря ни на что»

Бетина Попова: «Программы Степановой и Букина – самые выдающиеся на данный момент. Шанаевой и Дрозду будет тяжело дойти до их уровня» «Сити» победил «МЮ», ЦСКА обыграл «Краснодар», Ферстаппен – первый в Мехико, Медведев проиграл Синнеру, победы Алиева и Фроловой на Гран-при России и другие новости

Бестемьянова о Гран-при в Красноярске: «У девочек был интересный турнир, и нельзя говорить о том, что он слабый. В отличие от мальчиков, они катались чисто» Крылова о травме Морозов: «Врачи сказали, что критических повреждений нет, но неделя как минимум без тренировок. Надеемся, успеет восстановиться к этапу в Москве» headtopics.com

Степанова и Букин идут на первом месте в общем зачете Гран-при России в танцах на льду, Худайбердиева и Базин – 2-е Багин о столкновении Шанаевой и Морозов: «Можно было подойти, извиниться, спросить «как ты?» А мужикам надо всегда на площадке смотреть на 360»

Россия Последние новости Прочитайте больше: sportsru »

«С Днем тренера!❤️» Акатьева поздравила штаб ТутберидзеЧемпионка России по фигурному катанию Софья Акатьева поздравила штаб Этери Тутберидзе с Днем тренера Профессиональный праздник отмечается 30 октября. Прочитайте больше ⮕

Ученица Тутберидзе впервые с 2018 года лишилась медали взрослых стартовТренерский штаб Этери Тутберидзе впервые с 2018 года оказался без медалей на взрослых соревнованиях в женском одиночном катании. Об этом сообщает Sports.ru . Прочитайте больше ⮕

Видео произвольной программы Бойковой и Козловского, в которой они допустили грубые ошибкиЧемпионы Европы 2020 года, российская спортивная пара Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, представляющая тренерский штаб Этери Тутберидзе, стали победителями третьего этапа серии Гран-при России, который проходит в Красноярске. Прочитайте больше ⮕

Бойкова и Козловский — о помощи других фигуристов: сам себя не вытянешь, никто не поможетПодопечные Этери Тутберидзе Александра Бойкова и Дмитрий Козловский рассказали о поддержке и помощи других фигуристов. Прочитайте больше ⮕

Все по парам: российский Гран-при начинает уступать международномуУченица Этери Тутберидзе впервые с 2018 года не попала на пьедестал взрослых соревнований Прочитайте больше ⮕

Гуменник: понравилось работать с Глейхенгаузом и Тутберидзе, быстро поставили программуПобедитель финала Гран-При России по фигурному катанию Пётр Гуменник рассказал о постановке программы с Даниилом Глейхенгаузом и Этери Тутберидзе. Прочитайте больше ⮕