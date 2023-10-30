Аннабель Морозов поблагодарила болельщиков за поддержку после травмы

поблагодарила болельщиков за поддержку после травмы, которую спортсменка получила на этапе Гран-при России в Красноярске.

«Хочу всех поблагодарить за огромное количество сообщений поддержки. Очень многие переживали и написали мне. Я безумно благодарна за то, что меня окружают такие тёплые и добрые людей. Спасибо вам всем огромное. Теперь надо восстановиться и вернуться сильнее. Хочу отметить и поблагодарить Игоря за его поддержку и за то, что он был с мной каждую секунду, вообще не отходил от меня и помогал мне во всём. Он переживал больше всех и я нами так горжусь. Игорь мой герой.

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