Аннабель Морозов: «Хочу всех поблагодарить за огромное количество сообщений поддержки. Теперь надо восстановиться и вернуться сильнее»

«Хочу всех поблагодарить за огромное количество сообщений поддержки. Очень многие переживали и написали мне. Я безумно благодарна за то, что меня окружают такие теплые и добрые люди.

Спасибо вам всем огромное. Теперь надо восстановиться и вернуться сильнее. Хочу отметить и поблагодарить Игоря (Еременко) за его поддержку и за то, что он был с мной каждую секунду, вообще не отходил от меня и помогал мне во всем. Он переживал больше всех, и я нами так горжусь. Игорь мой герой.

Также хочу поблагодарить Анжелику Алексеевну Крылову за то, что она тоже была с нами все время, помогала и поддерживала. И нашу федерацию, которые тоже делали все возможное, чтобы мне помочь и поддерживать. Я вас очень всех люблю. Всем здоровья и добра », – написала Морозов в инстаграме.Поправляйся поскорее, Аннабель. Мы очень ждём вас с Игорем на льду. Прогресс и вдохновенное, с отличным настроением катание видно уже и по ритм-танцу. Здоровья. headtopics.com

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Крылова о травме Морозов: «Врачи сказали, что критических повреждений нет, но неделя как минимум без тренировок. Надеемся, успеет восстановиться к этапу в Москве»

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