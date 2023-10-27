Андрей Свечников проведёт первый матч после тяжёлой травмы, он сыграет с «Сан-Хосе»

Российский нападающий «Каролины Харрикейнз»сыграет в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Сан-Хосе Шаркс». Об этом сообщает пресс-служба «ураганов».

Для 23-летнего форварда эта встреча станет первой в нынешнем сезоне. Ранее Свечников не мог играть из-за восстановления после тяжёлой травмы.Напомним, Свечников пропустил остаток прошлого сезона из-за разрыва передней крестообразной связки. В сезоне-2022/2023 россиянин принял участие в 64 встречах регулярного чемпионата, в которых забросил 23 шайбы и отдал 32 результативные передачи, суммарно набрав 55 очков.

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