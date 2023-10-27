Андрей Свечников сыграет против «Сан-Хосе». Это будет его первая игра в сезоне после операции на колене

«Ак Барс» хочет продлить контракт с Радуловым на 2 сезона: «Ни физически, ни эмоционально он не выгорел. Это лицо КХЛ, он готов играть и биться»

Василий Каменев: «Толчинского прорвало. Он сделал то, что требует Ротенберг. Команде нужны герои, лидеры. Дай бог, чтобы и другие игроки СКА его поддержали» Гальченюк о результатах СКА: «У всех бывают спады. Лучше тяжело начать, чем потом пойти вниз, когда будет очень важный момент в сезоне»

Назаров о 1-й драке Воронкова в НХЛ: «Начало Дима проспал, спишем на неопытность. В целом свел бой вничью, для дебюта нормально» Малкин вышел на 3-е место по очкам в НХЛ (1238) среди действующих игроков, обогнав Кэйна. Больше лишь у Кросби и Овечкина headtopics.com

37-летний Куик сделал 1-й шатаут за «Рейнджерс», отразив 29 бросков «Эдмонтона». Он делит с Набоковым 20-е место в истории НХЛ по числу игр на ноль (59) Панарин набрал 0+2 с «Эдмонтоном», продлив серию игр с очками со старта сезона до 7. Всего у него 10 баллов

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Терещенко о словах Ротенберга про календарь: «Тренеры так неудачи прикрывают. Ни для кого календарь не будет идеальным»– Наставник СКА, да и многие его коллеги, жалуется на сложный календарь в этом сезоне. Прочитайте больше ⮕