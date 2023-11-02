Анджелина Джоли раскритиковала действия Израиля в секторе Газа

Американская актриса и бывший посол доброй воли ООН . Об этом она сообщила в своем Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в России). Артистка заявила, что израильское государство бомбит попавшее в ловушку население, которому некуда бежать. Она также подчеркнула, что сектор Газа быстро превращается в массовое захоронение.

«В то время, как мир наблюдает происходящее, которое активно поддерживается многими правительствами, миллионы палестинских мирных жителей — детей, женщин, семей — подвергаются коллективному наказанию. При этом они лишены продовольствия, лекарств и гуманитарной помощи, что нарушает международное право», — написала актриса. Она добавила, что мировые лидеры становятся соучастниками этих преступлений, отказываясь требовать прекращения огня в гуманитарном порядке.

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