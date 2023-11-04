Голливудская актриса Анджелина Джоли высказалась о конфликте на Ближнем Востоке. Она промолчала 7 октября, когда ХАМАС напало на Израиль, а пару дней назад выложила в блоге фотографии разбитой авиаударами Газы и: «Это преднамеренная бомбардировка попавшего в ловушку населения, которому некуда бежать. Газа уже почти два десятилетия является тюрьмой под открытым небом и быстро превращается в братскую могилу. 40% убитых — невинные дети

. Убивают целые семьи — при активной поддержке многих правительств… Их лишают еды, лекарств и гуманитарной помощи в нарушение международного права». обвинили её в двуличии: всё-таки промолчала 7 октября. Назвали её слова местью отцу, с которым у неё, по слухам, натянутые отношения, а тот поддерживает Израиль. То есть свели катастрофу к банальному конфликту отцов и детей. так полюбившие актрису после её визита во Львов в апреле 2022-го, растерянно молчали, и их можно понять: Украина поддерживает США, а США поддерживают Израиль. не забывшие актрисе молчания о детях Донбасса, пришли и написали: «Эта актриса всегда там, где хайп. Ну пусть теперь сгоняет в Газу поесть круассаны. Пусть там побегает. А мы посмотрим. Ага». Хотя и мнение Джоли о конфликте — не мнение одиночки. Оно не такое уж непопулярное в США, где сторонники Палестины вламываются даже в конгресс. Но всё же я не могу воспринять высказывание Джоли о Газе в отрыве от её визита во Львов. А тут есть о чём поговорит

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