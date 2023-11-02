Анджелина Джоли осудила Израиль за удары по сектору Газа

Американская актриса, экс-посол доброй воли и бывший спецпосланник Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев Анджелина Джоли осудила удары Израиля по мирному населению сектора Газа. Об этом она написала в своем аккаунте в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

По ее словам, мировые лидеры, которые не поддержали прекращение огня в Совбезе ООН, также причастны к «преступлениям» Израиля. Она назвала происходящее в секторе Газа «преднамеренной бомбардировкой населения, оказавшегося в ловушке, которому некуда бежать».

Актриса подчеркнула, что 40% убитых — дети, а под бомбардировками гибнут целые семьи. При этом мирное население лишено медикаментов, гуманитарной помощи и продовольствия. До этого The Times of Israel писала, что Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила новые данные, согласно которым, 7 октября в Израиль проникли свыше трех тысяч боевиков ХАМАС. В ЦАХАЛ заявляют, что треть боевиков была уничтожена в первые два дня после проникновения в Израиль. headtopics.com

Россия Последние новости Прочитайте больше: GazetaRu »

Анджелина Джоли осудила Израиль за удары по сектору ГазаАктриса отметила, что мировые лидеры, которые отказываются настаивать на прекращении огня на Ближнем Востоке, являются соучастниками совершенных Израилем преступлений. Прочитайте больше ⮕

Анджелина Джоли жестко осудила Израиль из-за ударов по сектору ГазаАктриса Анджелина Джоли осудила удары армии Израиля по сектору Газа, последовавшие после атаки боевиков ХАМАС на приграничные населенные пункты и массовые убийства гражданских лиц Прочитайте больше ⮕

Анджелина Джоли осудила лидеров, выступающих против прекращения огня в ГазеАмериканская киноактриса Анджелина Джоли осудила мировых лидеров, выступающих против прекращения огня в секторе Газа, и назвала действия Израиля... Прочитайте больше ⮕

Выпуск новостей в 09:00 от 01.11.2023. Новости. Первый каналСмотрите в этом выпуске: новые обстрелы израильской территории и удары по сектору Газа; ВСУ обстреливают Донецк, два человека погибли, в том числе сотрудник МЧС. Прочитайте больше ⮕

Израиль с начала эскалации нанес удары по 11 тысячам целей в секторе ГазаС начала эскалации палестино-израильского конфликта Армия Израиля (ЦАХАЛ) поразила более чем 11 тысяч целей в секторе Газа. Об этом ЦАХАЛ сообщил в своем Telegram-канале . Прочитайте больше ⮕

Израиль нанес удары по 11 тысячам целей в секторе ГазаПо заявлению армии Израиля, удары наносятся по командным центрам ХАМАС и другим объектам террористов. С начала нападения ХАМАС на Израиль погибли уже 326 израильских военнослужащих. Прочитайте больше ⮕