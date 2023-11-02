Анджелина Джоли сравнила сектор Газа с местом массового захоронения

. Она сравнила анклав с местом массового захоронения. Свое мнение она написала в своих социальных сетях, ее слова передает газета «Коммерсантъ».

По словам Анджелины Джоли, жители Газы оказались в ловушке, они не могут никуда уйти. В течение двух десятков лет анклав — это тюрьма под открытым небом, которая превращается в кладбище. Уже сейчас убиты 40% детей.

Джоли также высказалась в отношении мирового сообщества, которое ничего не предпринимает. Оно просто смотрит, как в Палестине убивают невинное население. Актриса отметила, что жители Газы не могут получить гуманитарную помощь и лекарства, что нарушает все нормы международного права. headtopics.com

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