Аналитик: Яннис и Лиллард за одну игру показали больше, чем Тейтум и Браун за семь лет

из «Бостон Селтикс».Им еще предстоит много работы, но они сочетаются как Йокич и Мюррэй, как Леброн и Энтони Дэвис», – сказал Джей Уильямс в эфире программы Get Up.

Напомним, в нынешнее межсезонье Лиллард из «Портленд Трэйл Блэйзерс» был обменян в «Бакс». 33-летней Дэмьен 11 лет выступал за команду из Орегона.

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