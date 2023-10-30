Американец Джонсон стал четвертым спортсменом, заработавшим 1 млрд долларов

Москва, 30 октября - АиФ-Москва. Экс-защитник сборной США и «Лос-Анджелес Лейкерс» Мэджик Джонсон стал четвертым спортсменом в истории, состояние которого достигло миллиарда долларов. Об этом пишет Forbes.

Джонсону принадлежат небольшие доли в футбольных клубах «Вашингтон Коммандерс» и «Лос-Анджелес», бейсбольной команде «Лос-Анджелес Доджерс», а также клубе «Лос-Анджелес Спаркс», выступающем в Женской национальной баскетбольной ассоциации.

Сейчас состояние американца оценивается в 1,2 миллиарда долларов. В список спортсменов с состоянием, превышающим 1 миллиард, входят гольфист Тайгер Вудс, а также баскетболисты Майкл Джордан и Леброн Джеймс. headtopics.com

Ранее российский баскетболист Алексей Швед заключил контракт с китайским клубом «Шаньси Лунгс». Защитник является бронзовым призером Олимпиады в Лондоне и чемпионом Европы 2011 года.

Россия Последние новости Прочитайте больше: aifonline »

Стало известно, какой спортсмен заработал $1 млрдЭкс-баскетболист «Лос-Анджелес Лейкерс» Мэджик Джонсон стал четвертым спортсменом, заработавшим €1 млрд. Об этом сообщает Forbes . Прочитайте больше ⮕

Мэджик Джонсон стал четвёртым спортсменом, заработавшим $ 1 млрдЛегендарный американский баскетболист Мэджик Джонсон, побеждавший вместе с «Лос-Анджелес Лейкерс» в Национальной баскетбольной ассоциации пять раз, стал четвёртым спортсменом, чьё финансовое состояние достигло отметки $ 1 миллиард. Прочитайте больше ⮕

Бывшая суперзвезда НБА Мэджик Джонсон стал четвертым спортсменом‑миллиардером в историиПятикратный чемпион НБА в составе «Лос‑Анджелес Лейкерс» Мэджик Джонсон стал четвертым спортсменом в истории, который заработал миллиард долларов, сообщает Forbes. Прочитайте больше ⮕

Баскетболист Джонсон стал четвёртым в истории спортсменом-миллиардеромПятикратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в составе «Лос-Анджелес Лейкерс» Ирвин Эффей Джонсон младший, более известный просто... Прочитайте больше ⮕

Баскетболист Джонсон стал четвертым спортсменом-миллиардером в историиПятикратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Мэджик Джонсон стал четвертым спортсменом в истории, которому удалось заработать $1 млрд. Об этом 29 октября сообщает Forbes в социальной сети X (бывш. Twitter). Прочитайте больше ⮕

Мэджик Джонсон стал 4-м спортсменом, состояние которого достигло отметки 1 миллиард долларовСогласно данным Forbes, Мэджик Джонсон официально является миллиардером. Прочитайте больше ⮕