Американцы взорвали во время испытаний неудачно взлетевшую ракету

Американские Космические силы в ночь на 1 ноября провели очередные испытания межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III, сообщает. Пуск производился с базы Ванденберг в штате Калифорния. В ходе испытаний произошли некие "аномалии", из-за которых военные приняли решение уничтожить ракету.

Боеприпас не нес боевой части и был ликвидирован безопасным способом в среду в 00:06 (11:06 по Москве) над Тихим океаном. Какая именно неисправность стала причиной срыва испытаний, не уточняется. Аномалией американские военные в подобных случаях называют любое неожиданное событие во время испытаний. Командование глобального удара ВВС США сообщило, что после неудачного запуска будет проведена тщательная проверка произошедшего.

Это уже не первое фиаско, которое США потерпели во время испытаний Minuteman III. Запуск такой же ракеты в 2018 году

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