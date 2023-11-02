Американские военные подорвали межконтинентальную ракету из-за неполадок. Как проходили запуски?

Военные ВВС США подорвали в воздухе МБР Minuteman III из-за некоей аномалии при испытательном пуске. Об этом говорится в заявлении командования глобальных ударов американских ВВС (Air Force Global Strike Command, AFGSC). Отмечается, что в причинах неудачного запуска межконтинентальной ракеты разберется специально созданная комиссия, в которую вошли представители профильных ведомств.

ВВС США провели испытательный пуск МБР Minuteman III и в сентябре 6 сентября военно-воздушные силы (ВВС) США также провели испытательный пуск МБР Minuteman III. Целью испытательного запуска ракеты являлась демонстрация готовности ядерных сил США, а также национальных сил ядерного сдерживания. Пуск произведен в 11:26 по московскому времени с базы Вандерберг Космических сил Соединенных Штатов. Ракета не была оснащена боевым зарядом.

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