Накануне колумниcты журнала Foreign Policy Эмма Эшфорд и Мэттью Крениг заявили, что попытка президента США Джо Байдена связать помощь Украине и поддержку Израиля приведет к недовольству даже среди избирателей-демократов. Среди прочего, они отметили, что Байден не убедил граждан США в необходимости продолжать поддержку Киева.
Как обратил внимание Дудаков, причин, почему в США начали сомневаться в необходимости поддержки Украины несколько. «Во-первых, ощущается усталость от этого конфликта. И мы видим последний опрос общественного мнения, который показывает, что больше половины американцев считают, что не нужно выделять денег Украине», — отметил политолог.«Большинство американцев смиряется с мыслью, что, в общем-то, на Украине они уже не побеждают — образовалась патовая ситуация на поле боя, нужно сокращать финансирование, делать упор на решение внутренних проблем США.
Еще один фактор — это политическая динамика в Вашингтоне: усиление правого крыла республиканцев, которые избрали спикера Майка Джонсона, выступающего за то, чтобы сокращать транши Киеву. «Ну и, конечно, война в Израиле отвела Украину на третий план. Израиль является гораздо более значимым и более старым союзником США, чем Украина, поэтому поддержка Израиля для Вашингтона, да и для многих американцев, в приоритете. У многих там есть и друзья, родственники, знакомые, поэтому для них это гораздо ближе, чем конфликт на Украине», — подытожил Дудаков. headtopics.com
Иудейные конкуренты: как война в Израиле влияет на Украину В Киеве заговорили о глобальном дефиците боеприпасов 27 октября американский полковник в отставке Дуглас Макгрегор пришел к выводу, что в скором времени США, потеряв интерес к Украине, перестанут помогать Киеву. Он добавил, что большинство американцев не интересуется внешней политикой, поэтому «сменить тему» у Вашингтона получится быстро.