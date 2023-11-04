Американский боец UFC Деррик Льюис арестован за превышение скорости

Американский боец смешанных единоборств, десятый номер рейтинга тяжёлого веса UFC Деррик Льюис был арестован в Техасе за сильное превышение скорости.Согласно судебным документам округа Харрис, 38-летнему Льюису было предъявлено обвинение в неосторожном вождении, и он был отпущен под залог в $ 100.Телеканал Fox 26 в Хьюстоне сообщил со ссылкой на власти, что Льюис, предположительно, свернул с одной из полос движения, и что во время инцидента на дороге находились школьные автобусы

.Льюис должен вернуться в суд 27 декабря

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