в ходе мирных переговоров придётся смириться со сдачей территорий России. Такое мнение 3 ноября высказал подполковник американской армии в отставке«Любителям Украины это не понравится. Нам придётся каким-то образом договориться с Россией о прекращении боевых действий, а это означает то, что они смогут оставить себе территории»,По словам эксперта, Вашингтон уже начал соглашаться с таким вариантом развития событий

. Дэвис отметил, что украинская армия уже не сумеет каким-либо образом повлиять на ситуацию в зоне боевых действий, несмотря ни на какие вливания денег и оружия со стороны США и союзников. Западные страны уже начали подталкивать Киев к тому, что ему придётся отказаться от территорий для заключения мира, добавил Дэвис. «Зеленскому придётся с этим смириться, поскольку альтернативы просто нет. Он не может изменить действительность, чтобы получить то, чего он хочет, поскольку условия просто этого не позволяют»,, 3 ноября телеканал NBC сообщил, что чиновники из США и ЕС уже начали обсуждать с Украиной возможность проведения мирных переговоров с Россией, а также то,отдаст часть территорий, включая Одессу и Харьков

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