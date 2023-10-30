Алонсо раскритиковал болид «Астон Мартин» после Гран-при Мексики

Фернандо Алонсо«Я не думаю, что дело в настройках болида. Мы уже много чего перепробовали. Дело не в настройках, а в комплектации и в том, что мы, гонщики, не чувствуем себя уверенно.

Для меня это было особенно трудно. Я не очень хорошо поработал, потому что мне не хватает уверенности в машине. Я не нахожусь на своем лучшем уровне. У нас была гонка в Остине для сравнения двух пакетов, и результаты в пользу нового пакета были явно благоприятны. Похоже, что нам не очень комфортно в машине. Здесь мы были медленными в каждой сессии.

Это был хороший сезон для нас. Мы не верили, что сможем опередить «Феррари» или «Мерседес», а я по-прежнему опережаю гонщиков этих команд в чемпионате. Это положительный момент», — приводит слова Алонсо GrandPX.news. headtopics.com

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