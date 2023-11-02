Алонсо: «Краснодар» одержал важную победу над «Спартаком»

«Мы спокойны, потому что одержали важную победу. Разные результаты в Кубке и чемпионате? Это нормально, это футбол. Для нас важно, что в РПЛ мы на первом месте. У нас были хорошие матчи. Мы продолжаем упорно работать, и надеюсь, что продолжим в таком же духе», — сказал Алонсо в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

В прошедшем накануне матче Кубка России «Спартак» проиграл «Краснодару» (2:3), но сохранил за собой первое место в группе D, набрав 12 очков. «Быки» располагаются на второй строчке, имея в активе 11 очков — на три больше, чем у московского «Динамо», которое сегодня сыграет с «Пари НН».

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