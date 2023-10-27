Алонсо заявил, что нельзя оценивать сезон «Астон Мартин» только по последним результатам

Испанский пилот «Астон Мартин»«Наш сезон можно разделить на две половины по результатам и ощущениям? Нет, я думаю, что это были более стабильные ощущения и сезон, чем, возможно, показывают результаты. Мы всегда балансировали между взлётами и падениями. Мы всегда были очень сосредоточены на характеристиках машины и пытались стать лучше как команда.

Два года назад в этой организации насчитывалось 250 человек. А сейчас мы всего в нескольких очках от лучших команд в Кубке конструкторов и несколько раз попали на подиум в этом году. Я знаю, что нас всё чаще оценивают с точки зрения футбольного подхода, и кажется, что только последний результат имеет значение. Но мы не должны забывать, с чего мы начинали и в чём суть нашего проекта. Так что я очень горжусь этим сезоном.

В 2024 году я думаю, мы будем чувствовать себя гораздо более уверенно, чем в этом году. Мы начали прошлую зиму, просто надеясь, что проект движется в правильном направлении после трудного 2022 года. Но мы многому научились в течение сезона. Много вещей также отклонялись от графика, например, развитие машины в течение сезона и даже направление развития. headtopics.com

Итак, это был очень важный сезон – не только ради самих результатов, но и для того, чтобы у команды появился претендентский менталитет на будущее. Это был очень важный год, и я очень горжусь им и счастлив», — приводит слова Алонсо Motorsport.

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