Алла Пугачёва посетила музыкальную студию "Салам" в Твери

По данным канала SHOT, Примадонна посетила известную музыкальную студию "Салам" в Твери. Студия была основана в 1989 году и ранее записывались звезды, такие как Филипп Киркоров, Ирина Аллегрова, Татьяна Овсиенко и другие. Студия временно недоступна для посетителей, но для Аллы Пугачёвой могли сделать исключение.

Россия Последние новости Прочитайте больше: MKOMSOMOLETS »

:

LİFENEWS_RU: Пугачёва заезжала в известную музыкальную студию в ТвериПевица Алла Пугачёва, прибывшая в Россию накануне, заехала в известную музыкальную студию 'Салам' в Твери. Ранее артистка уже была их клиенткой, а сейчас, как полагает SHOT, народная артистка СССР могла записать песню.

Источник: lifenews_ru | Прочитайте больше »

MKOMSOMOLETS: Пугачева приехала в свой подмосковный замокАлла Пугачева приехала в свой дом в Солнечногорском районе Подмосковья

Источник: mkomsomolets | Прочитайте больше »

AİFONLİNE: Помощнице Пугачевой неизвестно, сколько певица пробудет в РоссииАлла Пугачева вернулась в Россию в четверг, 2 ноября.

Источник: aifonline | Прочитайте больше »

AİFONLİNE: Бывшая домработница Пугачевой обрадовалась возвращению певицы в РоссиюЛюдмила Дороднова считает, что Алла Пугачева приехала в РФ для съемок в новогоднем шоу.

Источник: aifonline | Прочитайте больше »

ТАСС: Пугачева приехала в МосквуПо словам помощницы певицы Елены Чупраковой, неизвестно, сколько Алла Пугачева пробудет в России

Источник: ТАСС | Прочитайте больше »

MKOMSOMOLETS: Алла Пугачева приехала в Москву: эксклюзивные кадры Розовый чемоданчик и модная кепкаАлла Пугачева появилась в столице

Источник: mkomsomolets | Прочитайте больше »