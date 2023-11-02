Алина Загитова: «Моя кожа столько макияжа и софитов ни разу в жизни не видела. Она просто мне говорит: я не выдерживаю»

Поражения «Спартака», «Баварии» и «МЮ», Бугаев задержан по делу о наркотиках, огненное интервью Тутберидзе, Бэкстрем приостановил карьеру и другие новости

Тутберидзе о реакции Медведевой на серебро ОИ-2018: «В кисс-энд-крае она начала поздравлять нас с золотом, говорить, что мы все сделали, чтобы Загитова была первая» Ирина Роднина: «Я ничего не говорила о тренировках Тутберидзе. Говорила, что в ее штабе есть психологические проблемы – это было после Олимпиады»

Тутберидзе об уходе Трусовой к Плющенко: «Сашка пришла и с виноватым взглядом сказала, что ей нужно сменить обстановку. То есть мы тебе надоели? Ну да» Тутберидзе о задержке допинг-пробы Валиевой: «Медаль Олимпиады-2022 не должна быть пересмотрена. Спортсмен там был чистый? Да. Вопросы к WADA, к лаборатории – это их вина» headtopics.com

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Лионель Месси: «Моя карьера в «ПСЖ» сложилась не так, как я надеялся, но было много позитивных моментов»«Моя карьера в «ПСЖ» сложилась не так, как я надеялся, по разным причинам. Прочитайте больше ⮕

В соцсетях «Базеля» не смогли выбрать лучший гол клуба в октябре, так как команда не забила ни одного мяча за месяцШвейцарский футбольный клуб «Базель» в своих социальных сетях не смог выбрать лучший гол клуба в октябре, так как игроки клуба не сумели отличиться ни разу за месяц. Прочитайте больше ⮕

Легендарный «Базель» опустился на дно в Швейцарии. Не смогли даже выбрать гол месяцаПотому что игроки команды ни разу не забили. Прочитайте больше ⮕

Белый дом опроверг отправку американских военных в ГазуСоединенные Штаты не собираются отправлять американских военных в сектор Газа ни сейчас, ни в дальнейшем Прочитайте больше ⮕

В ЮНИСЕФ считают, что Газа превратилась в кладбище для детейНо угроза для жизни детей «не ограничивается бомбами и минометами, отметили в организации. Прочитайте больше ⮕

Россиянин спрятал убитую бабушку в морозильнике и продал ее коровВ Зианчуринском районе Башкирии 30-летний мужчина избил свою бабушку до смерти, а когда понял, что она не подает признаки жизни положил её тело в морозильную камеру и продал принадлежащих ей коров Прочитайте больше ⮕