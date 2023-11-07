Александр Овечкин стремится обойти рекорд Уэйна Гретцки по количеству голов

Бывший защитник ряда клубов НХЛ и аналитик TSN Александра Овечкина: «Я назову 8%. Эти 8% отображают ситуацию, если он неожиданно получит травму в конце карьеры. Но если этот парень сможет заставить себя добраться до арены, надвинуть свои коньки, то использует любую возможность, чтобы обойти Уэйна Гретцки и установить рекорд по количеству голов», — сказал Коррадо в эфире TSN. Отметим, что Овечкин отстаёт от Уэйна Гретцки на 70 голов. До рекорда — 71 шайба.

Российский нападающий за карьеру в НХЛ забил 824 гола. На счету легендарного канадского хоккеиста 894 шайбы

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