Александром Новаком . 15 декабря она приняла участие в 20-м заседании межправительственной комиссии по энергетическому сотрудничеству между Китаем и Россией.сказал, что под стратегическим руководством глав двух государств в китайско-российском энергетическом сотрудничестве уже сформирована архитектоника всестороннего, широкомасштабного и высокоуровневого сотрудничества, создана модель равноправной и взаимовыгодной практической кооперации.«сформирована архитектоника».

Это именно то, чего мы долгие годы пытались добиться, но так и не смогли на Западе.и представители банковского сообщества Росси





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