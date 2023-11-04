Александр Григорян: «Бавария» будет вынуждена победить крупно

Александр Григорян: «Такое унижение в кубке сильные проходят путём очищения, а очищением для «Баварии» в данном случае будет только победа и только крупная. Что должно случиться, чтобы не забил Кейн? Такое большое наличие игроков, которые могут отдать предголевой и голевой пас, впечатляет. Причём все эти игроки не просто топовые, а одни из лучших в Европе. Я считаю, что Кейн один гол в этом матче уже забил до матча

. Конечно, «Бавария» будет давать возможность Дортмунду создавать моменты не только потому что будет увлечена своей атакой, просто Дортмунд — это всё равно очень высокого класса команда, плюс домашняя игра, трибуны и традиции. Дортмунд один забьёт. Что касается «Баварии», если бы не кубковая игра, сказал бы, что счёт будет 2:1 в их пользу. Но думаю, что «Бавария» будет вынуждена выплеснуться в этом матче. Поставлю на 3:1 в пользу мюнхенцев», — сказал Григорян в эфире программы «Все на матч!» на телеканале «Матч ТВ». Напомним, 1 ноября «Бавария» вылетела из Кубка Германии, сенсационно уступив клубу из Третьей лиги — «Саарбрюкену» (1:2)

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