Алекс Албон: «Третий сектор трассы Гран-при Мехико плохо спроектирован для гонок»

«Мне кажется, что последний сектор трассы плохо спроектирован для гонок. Мне кажется, если бы эту секцию сделали более скоростной, мы бы смогли сильнее приближаться к соперникам и это бы улучшило гонки.

Но сейчас шикана в последнем повороте спроектирована таким образом, что для того, чтобы держаться к сопернику достаточно близко, находясь за рулем таких больших и тяжелых болидов, тебе нужно хорошее сцепление с трассой на передней оси. Но как только ты оказываешься в грязном воздухе, ты сразу теряешь всю скорость в медленных поворотах.

Что случилось на Гран-при Мексики: Перес устроил завал на старте и убил гонку Леклера, мегапрорыв Хэмилтона на подиум по траве Ферстаппен догнал Проста по победам, Леклер – Алонсо по поулам, авария и сход Переса, Риккардо поднял «Альфа Таури» со дна и другие события Гран-при Мехико headtopics.com

Серхио Перес не ожидал позднего торможения Леклера: «Абсолютно гоночный инцидент. Крайне горжусь собой – я выложился и провел лучший старт года» «Сити» победил «МЮ», ЦСКА обыграл «Краснодар», Ферстаппен – первый в Мехико, Медведев проиграл Синнеру, победы Алиева и Фроловой на Гран-при России и другие новости

Россия Последние новости Прочитайте больше: sportsru »

Гран-при Мехико-2023. 3-я практика. Ферстаппен – 1-й, Албон – 2-й, ПересГран-при Мехико Автодром имени братьев Родригес, Мехико 28 октября 2023 года 3-я практика 1. Прочитайте больше ⮕

Албон — о квалификации ГП Мексики: мы должны хотя бы побороться за выход в третий сегментПилот «Уильямса» Александер Албон высказался о пятничных свободных тренировках Гран-при Мексики и выразил надежду, что команда сможет побороться за выход в третий сегмент квалификации. Прочитайте больше ⮕

Лишённый места в Q3 Албон сомневается, что правда нарушил границы трассыПилот «Уильямса» Александр Албон прокомментировал 14-й результат в квалификации Гран-при Мексики. Прочитайте больше ⮕

Леклер сравнялся с Алонсо по поулам в «Ф-1»Шарль Леклер выиграл квалификацию к Гран-при Мехико. Прочитайте больше ⮕

Карлос Сайнс: «Трудно понять, где «Феррари» внезапно нашла полсекунды»В квалификации к Гран-при Мехико Сайнс уступил лишь своему напарнику по Скудерии Шарлю Леклеру. Прочитайте больше ⮕

Ферстаппена, Хэмилтона и еще четырех гонщиков вызвали к стюардам после квалификации к Гран-при МехикоЦелому ряду гонщиков грозят штрафы после квалификации к Гран-при Мехико. Прочитайте больше ⮕