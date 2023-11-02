Ак Барс, 2 ноября 2023 - смотреть онлайн, прямая трансляция матча - КХЛ 2023/2024, Континентальная хоккейная лига

в рамках турнира Фонбет Чемпионат КХЛ. Начало встречи 2 ноября 2023 года запланировано на 17:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Уфа-Арена.

Приветствуем всех любителей хоккея! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча регулярного чемпионата КХЛ: «Салават Юлаев» — «Ак Барс». Начало встречи запланировано на 17:00 по московскому времени.«Ак Барс» — СКА. Прогноз: Квартальнов, Доус и Зарипов отыграются за 0:4 на Валерии Брагине«Салават Юлаев» — «Авангард»‎.

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