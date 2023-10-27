Актёр Епифанцев рассказал подробности ЧП со своим сыном в элитной школе

Москва, 28 октября - АиФ-Москва. 15-летний сын актёра Владимира Епифанцева оказался жертвой буллинга в школе, сообщает сайт MK.ru.

В издевательстве над подростком и другими школьниками родители обвиняют семиклассника — сына известного общественного деятеля. В публикации утверждается, что мальчик провоцирует драки. В частности, недавно он попытался обидеть одну из школьниц. За неё заступились девятиклассники во главе с сыном Епифанцева. Позже сын артиста также «попал под горячую руку обидчика».

«Дело не в этом задире, а в том, как его направляют родители. Вероятно, они дают мальчику какие-то специальные указания перед тем, как он отправляется в школу. Вот с этим и нужно разбираться. К сожалению, я могу только догадываться, что они ему говорят», — заявил Епифанцев. headtopics.com

По словам актёра, нет ничего героического в том, его сын вступился за одноклассницу. Епифанцев отметил, что он просто оказался в эпицентре событий. Сын артиста учится в школе имени Мигеля Эрнандеса, находящейся в российской столице. Епифанцев обратился к правоохранителям. Сообщается, что глава СК РФ Александр Бастрыкин запросил доклад по ситуации.

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