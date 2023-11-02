Академик РАН оценил возможность введения ограничений из-за роста заболеваемости COVID

В России продолжает расти количество заболевших COVID-19, однако оснований для введения ограничений нет. Об этом заявил РИА Новости академик РАН, заместитель президента Российской академии образования, доктор медицинских наук Геннадий Онищенко.

По данным бывшего оперштаба по борьбе с коронавирусом, показатель заболеваемости новой коронавирусной инфекцией в РФ за прошедшую неделю увеличился на 30,1%.«Он еще будет, но в пределах, которые не дадут оснований идти на крайние меры», — сказал он.

С наступлением холодов люди начнут простывать и начнётся еще и подъем заболеваемости гриппом. При этом, если будет привито более 60% россиян, то подъем не будет эпидемически значимым, считает зам президента РАО.31 октября профессор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн заявил, что заболеваемость COVID-19 в России не будет высокой. headtopics.com

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