Адесанья: бокс как бизнес коррумпирован до безобразия

Двукратный чемпион UFC в среднем весе (до 84 кг) новозеландец«Бокс как вид спорта прекрасен. Бокс как бизнес коррумпирован до безобразия. Например… март 2015 года, я дерусь и меня бьют запрещёнными ударами, а соперника за это не наказывают. Я раскачиваю его и кладу на канвас, но мне это не защитывают. Далее я пробиваю его «ударом Супермена», но получаю предупреждениепотому что моя нога оторвалась от земли, и это «незаконно».

Как бы то ни было, я занимался боксом как «новичок», и мне было легко. Я решил заняться ММА, потому что в глубине души, будучи кикбоксером, я знал, что какой-то ботаник в пижаме из наждачной бумаги может победить меня, не нанеся ни одного удара. Приходилось осваивать совершенно новые навыки с нуля, это было очень унизительно, но в конечном итоге окупилось.

Россия Последние новости Прочитайте больше: championat »

Адесанья поставил $ 20 тыс. на победу Нганну в поединке с ФьюриДвукратный чемпион UFC в среднем весе (до 84 кг) новозеландец Исраэль Адесанья сделал азартную ставку на ожидаемый поединок между британским боксёром Тайсоном Фьюри и камерунцем Фрэнсисом Нганну. Прочитайте больше ⮕

– о боксе: «Прекрасный и чертовски коррумпированный. В MMA тебя без единого удара может победить ботаник в пижаме»«Бокс – прекрасный вид спорта и чертовски коррумпированный бизнес! В марте 2015 года у меня был боксерский поединок. Прочитайте больше ⮕

Адесанья поставил $20 тысяч на победу Нганну в поединке с ФьюриАдесанья сделал две ставки: 1) $15 тысяч на победу Нганну. Прочитайте больше ⮕

«Авангард» хочет взять Чинахова в аренду у «Коламбуса» до конца сезона («СЭ»)Как сообщает «Спорт-Экспресс», омский клуб хочет взять форварда в аренду у «Коламбуса» до конца сезона. Прочитайте больше ⮕

За чем следить инвестору на этой неделеКак рынок отреагирует на рост ключевой до 15% Прочитайте больше ⮕

Пирс Морган: «Фанаты бокса высмеивали бой Фьюри – Нганну, но сейчас никто не смеется, особенно Тайсон»«Фанаты бокса высмеивали этот бой, раздутый Саудовской Аравией, которая отмывает репутацию через бокс и привлечение знаменитостей. Прочитайте больше ⮕