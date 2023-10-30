Агент Тюкавина объяснил отказ игрока общаться с журналистами после матча с «Уралом»

, прокомментировал отказ футболиста общаться с журналистами после матча 13-го тура РПЛ с «Уралом» (2:1).

«Костя ни на кого не обиделся. Просто человек устал, задают одни и те же вопросы. Давайте я буду набирать вам каждый день и спрашивать: «Ты кого больше любишь — маму или папу?» Его спрашивают: «Вы довольны, что вы не забили? Вы довольны?» Некоторые журналисты просто хайп ловят на этом, и это раздражает. Когда Тюкавину задают нормальные вопросы, он отвечает.

Последний раз Косте говорили, что вот ваш агент говорит то‑то и то‑то. Он ответил: «Тогда не звоните ему». Результат давил на Костю. Вроде играет нормально, но не забивает. При этом он зарабатывает пенальти, отдаёт голевые. Костя выкладывается на поле, пешком не ходит. В такие моменты надо поддержать, а не давить одними и теми же вопросами. Причём начали критиковать Тюкавина те эксперты, которые забили за «Динамо» меньше, чем Костя. Любого человека это будет раздражать», — приводит слова Сафонова «Матч ТВ». headtopics.com

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