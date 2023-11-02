Автоюрист Воропаев объяснил новые правила параллельного импорта машин

Москва, 2 ноября - АиФ-Москва. Автоюрист Лев Воропаев объяснил, что кардинальных изменений с принятием новых правил параллельного импорта автомобилей не произошло. Об этом пишет «Вечерняя Москва».

Эксперт пояснил, что российское правительство уточнило некоторые параметры расчета утилизационного сбора за ввоз машин. В частности, теперь понятно, сколько нужно владеть автомобилем, чтобы не платить повышенный сбор. В течение года граждане не должны продавать машину, ввезенную в страну параллельным импортом.

«В случае его продажи этот утилизационный сбор необходимо будет пересчитать в большую сторону и оплатить в таможенный орган, а не в налоговую инспекцию. Также теперь по всем другим недоплатам будет работать налоговая», – рассказал Воропаев. headtopics.com

Согласно постановлению кабмина, данные о том, что автомобиль привезен в РФ по параллельному импорту, будут отражены и в электронном ПТС. Кроме того, есть изменения в документах по ввозимым автомобилям из стран ЕС. Юрист пояснил, что это сделано для того, чтобы россияне не обходили повышенную таможенную пошлину, установленную для всего таможенного пространства Евразийского таможенного союза.

Напомним, изменения в постановление правительства, регулирующее правила уплаты утильсбора, вступили в силу в конце октября.

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