Авиакомпания вынудила инвалида-колясочника ползком выбираться из самолета

Сотрудники авиакомпании Air Canada вынудили инвалида-колясочника выбираться из самолета ползком. Подробностями поделился канал CBC. Родни Ходжинс прилетел с женой Диной из Ванкувера в Лас-Вегас, чтобы отпраздновать первую годовщину свадьбы. 49-летний канадец страдает церебральным параличом и передвигается в инвалидной коляске с электроприводом.

«Как мне добраться до передней части самолета, если я не могу ходить? — возмутился пассажир. — Если бы мне не нужна была инвалидная коляска, я бы там не сидел». Супругам пришлось справляться своими силами. Ходжинс через боль ползком преодолел 12 рядов до выхода, жена шла за ним и держала его ноги. Летный экипаж Air Canada, включая двух пилотов, двух бортпроводников и восемь уборщиков, наблюдал за происходящим, но не вмешался.

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