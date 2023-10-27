Авиакомпанию в США обвинили в приеме на работу только «молодых, белых и худых»

В США две темнокожие стюардессы, одна из которых мексиканского и еврейского происхождения, обвинили авиакомпанию United Airlines в расизме и антисемитизме. Подробностями истории поделилось издание Los Angeles Daily News. Уточняется, что 44-летняя Дарби Кесада и 50-летняя Дон Тодд, проработавшие в авиакомпании более 15 лет, подали иск в суд.

Так, Кесада призналась, что члены экипажа называли ее «горничной», а также обращали внимание на размер ее бедер и еврейское происхождение. Более того, стюардессы отметили, что они страдали от панических атак, приступов рвоты и беспокойства, испытывали проблемы с самооценкой, питанием и сном, что потребовало медицинского лечения. Сообщается, что United Airlines отвергла все обвинения и назвала иск необоснованным.

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