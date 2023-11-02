Абаскаль призвал изменить правило пробития пенальти

"Правила нужны, когда в них есть смысл. По мне, правило двойного касания при пенальти не нужно. Одно дело, когда есть смена направления, когда касание меняет траекторию. В другом случае это абсурд", – цитируетсо счетом 3:2 в шестом туре группового этапа Кубка России. Красно-белые могли уйти от поражения, однако гол Соболева с пенальти судьи не засчитали из-за двойного касания.

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