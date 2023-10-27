❗ Дани Алвес впервые за долгое время вышел на связь. На странице бразильца появилось трогательное сообщение

Дани Алвес, который, как предполагалось, не имеет доступа к соцсетям, поскольку находится под стражей, выложил короткое сообщение.«Независимо от того, где ты находишься, я всегда буду с тобой ❤️».Напомним, что бразилец был помещен под стражу без залога до тех пор, пока не состоится суд.

Его обвиняют в изнасиловании, которое предположительно произошло в ночном клубе Барселоны 30 декабря.кстати так и не скажешь хорошо это или плохо, потому что в некоторых случаях все таки люди действительно звери и совершают ужасные поступки, а потом годами находятся еще и в санатории, как-то не совсем справедливо

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