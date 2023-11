Zurich lança dois cursos com a Porto Business School

De que forma? Assine o ECO Premium e tenha acesso a notícias exclusivas, à opinião que conta, às reportagens e especiais que mostram o outro lado da história. Esta assinatura é uma forma de apoiar o ECO e os seus jornalistas. A nossa contrapartida é o jornalismo independente, rigoroso e credível.

:

PUBLİCO: CP lança descontos: Porto-Lisboa a 6,50€Nova campanha promocional traz descontos a “mais de 45 mil viagens” de comboio em Portugal. Para reservas até 30 de Novembro.

Fonte: Publico | Consulte Mais informação »

SICNOTİCİAS: 10ª edição da Mostra de Cinema Anti-racista leva o colonialismo ao PortoSiga os programas de análise e opinião e os debates da SIC Notícias.

Fonte: SICNoticias | Consulte Mais informação »

DİNHEİRO_VİVO: Novo portal do Andante passa a permitir renovação de perfis de estudante onlineSistema disponível na Área Metropolitana do Porto será alargado a todos os passes numa fase posterior

Fonte: dinheiro_vivo | Consulte Mais informação »

VİSAO_PT: Mau tempo: Avenida D. Carlos I no Porto fechada a partir das 21:00Visão | Notícias da atualidade nacional e internacional reportagens e multimédia

Fonte: Visao_pt | Consulte Mais informação »

CMJORNAL: Homem agredido e esfaqueado no bairro Fonte da Moura no PortoPSP investiga a agressão que estará relacionada com um negócio de droga que correu mal.

Fonte: cmjornal | Consulte Mais informação »

CMJORNAL: Avenida D. Carlos I no Porto fechada a partir das 21h00 devido ao mau tempoDe acordo com a autarquia, 'o trânsito será restabelecido logo que as condições do mar o permitam'.

Fonte: cmjornal | Consulte Mais informação »