Zélia Santos torna-se a primeira mulher chef no Belmond Reid’s Palace

Foi no ano passado que lhe fizeram a proposta. Sem dizer nada à família e aos amigos, Zélia Santos esperou ansiosamente que se tornasse realidade para finalmente poder contar a novidade. Depois de 12 anos no Villa Cipriani, o trabalho compensou e tornou-se, este verão, na primeira mulher a liderar a cozinha de um restaurante do Belmond Reid’s Palace, o hotel mais antigo da Madeira , com mais de 130 anos.

“Depois das férias vou dar apoio às cozinhas na altura do Natal e do fim de ano. Vamos estar a trabalhar internamente, a ajudar uns aos outros”, explicou. É passada essa fase que o foco no próximo Brisa do Mar se coloca.

