Zelensky Visita EUA Para Reforçar Apoio Militar e Diplomático

O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, iniciou uma visita de uma semana aos Estados Unidos para discutir com autoridades americanas o aumento do apoio militar e diplomático à Ucrânia em meio à guerra com a Rússia.