Zelensky vai apresentar plano de vitória para guerra contra a Rússia aos EUA

OE2025: Luís Montenegro e Pedro Nuno Santos reúnem-se na sexta-feira após troca de acusaçõesIncêndios. Chuva pode provocar deslizamento de terras na próxima semanaO presidente ucraniano vai reunir-se com Joe Biden e Kamala Harris, par apresentar"plano de vitória". Visita coincide com planos para reforçar apoio à Ucrânia em 375 milhões de dólares.

contra a Rússia ao Presidente e vice-presidente dos Estados Unidos da América, Joe Biden e Kamala Harris. As reuniões serão separadas e estão agendadas para quinta-feira. Volodymyr Zelenskiy tem-se queixado da escassez de armamento. A urgência em repor esta falta de armas tornou-se urgente à medida que a Rússia destrói as reservas energéticas da Ucrânia, com o aproximar dos meses frios.

