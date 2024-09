Zelensky: Rússia lança 900 bombas aéreas e drones contra Ucrânia na semana passada

O Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky , afirmou hoje que, durante a última semana, a Rússia lançou 900 bombas aéreas guiadas, 400 ‘drones’ ‘kamikaze’ do tipo ‘Shahed’ e quase 30 mísseis de vários tipos contra a Ucrânia.

“Entre eles estão um menino de oito anos e dois adolescentes de 17. Pelo menos 60 moradores do prédio foram retirados”, informou Zelensky em relação ao ataque, que, segundo o governador regional de Kharkiv, Oleg Synegoubov, provocou também oito feridos, dois em estado grave., que a NATO intercetou, nos últimos dois dias, seis aviões russos que sobrevoavam o Mar Báltico sem planos de voo.

“Reiteramos a necessidade de uma paz global, justa e duradoura, em conformidade com o direito internacional e com os objetivos e princípios da Carta das Nações Unidas, incluindo o respeito pela soberania e pela integridade territorial”, pode ler-se naOs líderes dos quatro países que formam a aliança estratégica reuniram-se na Cimeira do Diálogo de Segurança Quadrilateral que teve lugar em Delaware.

“Na madrugada de 22 de setembro de 2024, o inimigo atacou com dois mísseis aéreos guiados ‘X-59/69’ o espaço aéreo da zona temporariamente ocupada da região de Luhansk e lançou 80 ‘drones’ de ataque do tipo ‘Shahed’ a partir de Yeisk e de Kursk, no Federação Russa”, informou a Força Aérea Ucraniana nas suas redes sociais.

