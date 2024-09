Zelensky e Trump Encontram-se na Nova Iorque

O ex-Presidente norte-americano e atual candidato republicano à presidência, Donald Trump , recebeu esta sexta-feira o Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky , na Trump Tower em Nova Iorque. O chefe de Estado ucraniano justificou o encontro com o facto de a Ucrânia continuar a precisar de ajuda, independentemente de quem esteja na Casa Branca depois das eleições de novembro.

. Percebemos que não conseguimos parar Putin até novembro e vamos continuar a precisar do apoio dos Estados Unidos depois de novembro”, respondeu. Na quinta-feira, o Presidente ucraniano já apresentou estes mesmos planos à outra candidata norte-americana, a vice-Presidente Kamala Harris.Já Donald Trump respondeu a uma questão sobre as suas expectativas para a reunião, afirmando que não tinha nenhuma.

