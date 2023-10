Zelensky diz que Rússia perdeu uma brigada inteira na batalha de Avdiivka

O PÚBLICO não é compatível com o Internet Explorer 10 ou versões inferiores. Por favor, actualize o seu browser.O Presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, afirmou esta sexta-feira que as forças russas perderam pelo menos uma brigada do seu exército que tentava avançar sobre a cidade de Avdiivka, no Leste do país.

As brigadas variam em tamanho e podem ter entre 1500 e 8000 soldados. As perdas no campo de batalha são um segredo de Estado na Rússia e na Ucrânia, embora se acredite que ascendam a muitas dezenas de milhares em ambos os lados desde que a Rússia lançou a invasão em grande escala da Ucrânia em Fevereiro de 2022.

Adviivka tornou-se no principal palco de batalha na linha da frente no Leste da Ucrânia quase cinco meses depois de Kiev ter lançado uma contra-ofensiva nas regiões ocupadas. Onorte-americano Instituto para o Estudo da Guerra escreveu na quinta-feira, na sua análise diária ao conflito, que a Rússia tinha sofrido pesadas perdas em equipamento perto de Avdiivka, o que “provavelmente prejudicará as capacidades ofensivas russas a longo prazo”. headtopics.com

A cidade, que alberga uma importante fábrica de coque, combustível feito a partir do carvão, tem estado sob ataque desde 2014, quando eclodiu no Donbass o conflito entre a Ucrânia e as forças apoiadas pela Rússia. Vitaliy Barabash, chefe da administração militar de Avdiivka, disse que estes novos ataques para capturar a cidade foram os maiores desde 2014.

Noutro sinal que pode ser visto como desespero em Moscovo pela falta de avanços no terreno, os EUA afirmaram na quinta-feira à noite que as forças russas estão a “executar soldados” que tentam recuar no campo de batalha. headtopics.com

