Zelensky diz que Rússia lançou 900 bombas, 400 drones e 30 mísseis numa semana

📆 22/09/2024 15:52:00

📰 cmjornal ⏱ Reading Time:

21 sec. here

7 min. at publisher

📊 Quality Score:

News: 29%

Publisher: 51%

Ucrânia,Rússia,Zelensky

O presidente ucraniano afirmou que as forças russas intensificaram os ataques, enquanto as tropas ucranianas conquistaram mais território em uma semana do que as forças russas conseguiram em um ano.