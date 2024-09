Zelensky critica plano de paz da China e do Brasil

'Plano de vitória' de Zelensky vai ser apresentado a Biden na próxima semana. Objetivo é acabar com a guerra“Os nossos valentes soldados derrubaram duas bombas aéreas que os nazis dispararam contra a cidade pacífica de Tokmak, na região de Zaporíjia”, pode ler-se na declaração de Rogov via Telegram.

A China e o Brasil afirmaram apoiar “uma conferência internacional de paz organizada numa altura apropriada, reconhecida pela Rússia e pela Ucrânia, com a participação igual de todas as partes e uma discussão justa de todos os planos de paz”. Zelensky instou Biden a dar aval a ataques ucranianos no interior da Rússia com mísseis de longo alcance fornecidos pelos Estados Unidos. O Presidente ucraniano quer “conquistar um lugar na história” e “fortalecer a Ucrânia” antes de acabar o seu mandato.

