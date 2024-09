Zelensky Apresentará Plano de Vitória a Biden na Próxima Semana

'Plano de vitória' de Zelensky vai ser apresentado a Biden na próxima semana. Objetivo é acabar com a guerraO Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky , criticou hoje a iniciativa de paz para a Ucrânia proposta na primavera pela China e pelo Brasil , afirmando que não se trata de um “plano concreto”.

A China e o Brasil afirmaram apoiar “uma conferência internacional de paz organizada numa altura apropriada, reconhecida pela Rússia e pela Ucrânia, com a participação igual de todas as partes e uma discussão justa de todos os planos de paz”. De acordo com Washington, a China está a ajudar a Rússia a aumentar a sua produção de mísseis, drones e tanques, mas não está a exportar armas diretamente.O Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, anunciou que vai apresentar o seu ‘plano de vitória’ a Joe Biden, numa visita aos Estados Unidos que acontece na próxima semana, avançou o

Este ‘plano de vitória’ que, segundo Zelensky, assegurará paz aos ucranianos, tem sido rejeitado pelo Ocidente: “Nem os EUA nem o Reino Unido nos autorizaram a utilizar estas armas no território da Rússia”, referiu Zelensky.

Ucrânia China Brasil Zelensky Biden

Resumimos esta notícia para que você possa lê-la rapidamente. Se você se interessou pela notícia, pode ler o texto completo aqui. Consulte Mais informação:



observadorpt / 🏆 17. in PT

Portugal Últimas Notícias, Portugal Manchetes

Similar News:Você também pode ler notícias semelhantes a esta que coletamos de outras fontes de notícias.

Zelensky quer apresentar a Biden plano para pôr fim à guerraO Presidente ucraniano vai apresentar o plano, que inclui a operação na região russa de Kursk, também a Kamala Harris e a Donald Trump, candidatos à Casa Branca.

Fonte: ECO_PT - 🏆 3. / 89 Consulte Mais informação »

Zelensky vai propor a Biden, Kamala e Trump plano para acabar guerra com a RússiaPresidente da Ucr&226;nia anunciou o teste do primeiro m&237;ssil bal&237;stico de produ&231;&227;o pr&243;pria, o que pode ajudar o pa&237;s a atacar infraestruturas militares da R&250;ssia.

Fonte: Renascenca - 🏆 5. / 83 Consulte Mais informação »

Volodymyr Zelensky antecipa junto de Joe Biden a apresentação do seu 'plano de vitória'O presidente ucraniano admitiu, esta sexta-feira, esperar que o seu 'plano de vitória', abra 'caminho a uma paz confiável'. Aguardava-se em novembro, a divulgação pública deste plano, durante mais uma cimeira sobre a guerra na Ucrânia, mas Biden vai ser informado de antemão.

Fonte: RTPNoticias - 🏆 18. / 55 Consulte Mais informação »

Zelensky apresenta 'plano de vitória' a Joe BidenÉ já em setembro que o presidente ucraniano vai reunir com o homólogo norte-americano e leva plano debaixo do braço para dar também a Kamala e Trump.

Fonte: observadorpt - 🏆 17. / 59 Consulte Mais informação »

Zelensky diz que o seu 'plano para a vitória' está 'totalmente' prontoNo seu discurso diário à nação, Zelensky defendeu que 'o mais importante agora é a determinação de implementar' esse plano. Segundo o presidente ucraniano, 'todos os pontos e todos os aspetos essenciais' do plano, cujo conteúdo ainda não revelou, estão prontos.

Fonte: SICNoticias - 🏆 2. / 90 Consulte Mais informação »

Estados Unidos viram plano de paz do Presidente ZelenskyLinda Thomas-Greenfield, embaixadora norte-americana junto às Nações Unidas, afirmou que os EUA já conhecem o plano de paz do Presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. Enquanto isso, um ataque russo na região de Zaporizhzhia resultou em pelo menos duas mortes e cinco feridos.

Fonte: observadorpt - 🏆 17. / 59 Consulte Mais informação »